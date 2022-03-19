Оккупанты отрезали Украину от Азовского моря — Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска временно отрезали Украину от выхода к Азовскому морю. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.



«Частично оккупанты добились успеха в Донецком операционном районе - временно лишили Украину выхода к Азовскому морю», - сказано в сообщении.



В то же время, на подступах к Николаеву враг был остановлен совместными действиями подразделений Сил обороны.



Захватчики пытаются нанесением ракетно-бомбовых ударов компенсировать неудачи в продвижении войск при наземной операции. Они применяют как высокоточное оружие, так и бомбардировки боеприпасами неизбирательного действия.



«Россияне уничтожают инфраструктуру городов, разрушают густонаселенные районы, чтобы запугать мирное население Украины и склонить военно-политическое руководство к переговорам на условиях врага», - заявили в Генштабе.



Только за 18 марта противник нанес 4 ракетных удара (14 ракет) и совершил более 40 авиационных налетов.



«ВСУ сдерживают противника и совершают контрнаступательные действия в определенных операционных районах. Украинские защитники наносят артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по группировкам войск и колоннам техники», - отметили в Генштабе.