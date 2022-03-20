Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

УЗ возвращает платный проезд, но эвакуационные поезда останутся бесплатными

20 марта 2022, 18:03

УЗ возвращает платный проезд, но эвакуационные поезда останутся бесплатными

«Укрзализныця» со следующей недели возвращает платный проезд на поездах в направлениях с запада в центр, на восток и на юг, а также за границу.

Об этом сообщил глава правления «Укрзализныци» Александр Камышин во время национального телемарафона.

«Платный проезд для рейсов, которые с запада едут в центр, на восток и на юг. И уже на этой неделе мы возвращаем платный проезд за границу», — сказал Камышин.

Как уточнили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе «Укрзализныци», при этом эвакуационные поезда и электрички останутся бесплатными.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:53
КПВВ «Новотроицкое» разрушен обстрелами
10:16
«ДНР»: 35 горняков остались под землей из-за обесточивания шахты имени Засядько
23:35
Эвакуация из Мариуполя через Бердянск. Часть Донецка без света. Дайджест НД за день ►
13:45
В Донецке обесточены шахта и крупная подстанция
16:40
«ЛНР» вводит комендантский час в захваченных районах Луганской области
11:00
«ДНР» заявила о гибели 55 мирных жителей за время эскалации на Донбассе
23:58
«ЛНР» заявила о захвате Рубежного. Глава Луганской области отрицает
08:19
В Донецке прекращена подача воды из-за обстрелов
23:15
Мариуполь уничтожают. «Точка-У» в Макеевке. Дайджест НД за день ►
18:50
«ЛНР» разрешила использовать гривну параллельно с российским рублем
10:54
Арестович рассказал, почему ВСУ не стали бы стрелять «Точкой-У» по Донецку
23:43
Первые выехавшие из Мариуполя. Погибшие в Донецке. Дайджест НД за день ►
20:30
«ЛНР» назвала всю Луганскую область «республикой»
18:00
В Донецке горит книжный рынок
13:15
ВСУ покинули Волноваху, город под контролем «ДНР»
все новости
18:03
УЗ возвращает платный проезд, но эвакуационные поезда останутся бесплатными
17:36
Смерть замкомандующего Черноморским флотом РФ под Мариуполем подтвердили официально
17:00
Зеленский: Я готов к переговорам с Путиным, но если они провалятся — это означает третью мировую войну
15:24
«ДНР» заявила о гибели двух жителей окраины Донецка из-за обстрела
14:38
Генштаб ВСУ рассказал о подготовке войск Беларуси к прямому вторжению в Украину
14:24
На Луганщине уничтожен состав оккупантов с горючим, заявил глава ОВА
13:19
Украинская разведка рассказала о планах российской элиты убить Путина
12:48
Мариуполь обстреляли четыре корабля российского флота
12:26
Вилкул отверг призыв Царева сдать Кривой Рог словами «Пошел на х@й, предатель»
11:53
КПВВ «Новотроицкое» разрушен обстрелами
10:44
Появилась информация о смерти в Мариуполе замкомандующего Черноморским флотом РФ
10:22
Семь гуманитарных коридоров согласованы на 20 марта. Какие города
10:16
«ДНР»: 35 горняков остались под землей из-за обесточивания шахты имени Засядько
09:33
Россияне снова разбомбили место, где укрывались мариупольцы
08:07
Дети погибли в Рубежном под обстрелами оккупантов
все новости
ВИДЕО
СНБО запретил ОПЗЖ и еще ряд пророссийских партий
20 марта, 06:43
Эвакуация из Мариуполя через Бердянск. Часть Донецка без света. Дайджест НД за день ►
19 марта, 23:35
В Мариуполе разрушен завод «Азовсталь». Обстрелы Краматорска и Авдеевки. Дайджест НД за день
18 марта, 23:32

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция