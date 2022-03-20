УЗ возвращает платный проезд, но эвакуационные поезда останутся бесплатными

«Укрзализныця» со следующей недели возвращает платный проезд на поездах в направлениях с запада в центр, на восток и на юг, а также за границу.



Об этом сообщил глава правления «Укрзализныци» Александр Камышин во время национального телемарафона.



«Платный проезд для рейсов, которые с запада едут в центр, на восток и на юг. И уже на этой неделе мы возвращаем платный проезд за границу», — сказал Камышин.



Как уточнили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе «Укрзализныци», при этом эвакуационные поезда и электрички останутся бесплатными.