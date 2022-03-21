Россияне могут запустить «гумконвои» с боеприпасами в Запорожскую область — Генштаб

Россияне в Бердянске готовят колонны грузовиков для возможной переправки боеприпасов под видом «гумконвоев» в Запорожскую область. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.



«В целях организации так называемых "российских гумконвоев" оккупанты сосредоточили в порту Бердянска колонну белых тентованных грузовых автомобилей КАМАЗ министерства чрезвычайных ситуаций РФ. Подобные грузовики использовались для скрытой транспортировки боеприпасов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Это может свидетельствовать о намерениях оккупантов организовать подобные "гумконвои" в Запорожскую область», — говорится в сообщении.



Кроме того, продолжая незаконную деятельность на временно захваченных территориях Запорожской области, в отдельных населенных пунктах оккупанты проводят скрытую подготовку к проведению выборов пророссийской администрации районов и городов.

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