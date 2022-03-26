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Зеленский: Проблемы с экспортом сельхозпродукции из Украины ударят по многим регионам мира

26 марта 2022, 13:27

Зеленский: Проблемы с экспортом сельхозпродукции из Украины ударят по многим регионам мира

Президент Владимир Зеленский заявил, что проблемы с экспортом сельхозпродукции из Украины, вызванные оккупантами, ударят по многим регионам мира. Об этом он сказал в видеообращении на Doha Forum.

«Украина — один из самых важных экспортеров продовольствия. Пшеница, растительное масло, кукуруза. Это основа стабильности и внутренней безопасности многих государств в разных регионах мира», — отметил Зеленский.

По его словам, «сейчас, когда мировые рынки еще не отошли от потрясений пандемии, от ценовых шоков на продовольствие, никто не застрахован. И нельзя застраховаться, если еды не будет хватать просто физически».

«Российские войска минируют поля в Украине, подрывают аграрную технику. Уничтожают запасы топлива, которые просто необходимы для посевной», — сказал он, отметив, что «они заблокировали наши морские порты».

Зеленский отметил, что Украине хватит продовольствия, но отсутствие экспорта из страны ударит по многим народам — в исламском мире, в Латинской Америке, в других частях планеты.

«Мы все месте должны не допустить дефицита еды. Санкционные ограничения для России направлены только на одно — чтобы Россия начала искать мир», — резюмировал глава государства.

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