Зеленский: Проблемы с экспортом сельхозпродукции из Украины ударят по многим регионам мира

Президент Владимир Зеленский заявил, что проблемы с экспортом сельхозпродукции из Украины, вызванные оккупантами, ударят по многим регионам мира. Об этом он сказал в видеообращении на Doha Forum.



«Украина — один из самых важных экспортеров продовольствия. Пшеница, растительное масло, кукуруза. Это основа стабильности и внутренней безопасности многих государств в разных регионах мира», — отметил Зеленский.



По его словам, «сейчас, когда мировые рынки еще не отошли от потрясений пандемии, от ценовых шоков на продовольствие, никто не застрахован. И нельзя застраховаться, если еды не будет хватать просто физически».



«Российские войска минируют поля в Украине, подрывают аграрную технику. Уничтожают запасы топлива, которые просто необходимы для посевной», — сказал он, отметив, что «они заблокировали наши морские порты».



Зеленский отметил, что Украине хватит продовольствия, но отсутствие экспорта из страны ударит по многим народам — в исламском мире, в Латинской Америке, в других частях планеты.



«Мы все месте должны не допустить дефицита еды. Санкционные ограничения для России направлены только на одно — чтобы Россия начала искать мир», — резюмировал глава государства.