Колонна с мариупольцами, которая блокировалась оккупантами двое суток, движется в Запорожье

Колонна с 4 тысячами эвакуированных жителей Мариуполя, которая блокировалась оккупантами двое суток, уже продолжает движение в сторону Запорожья. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.



«У нас хорошие новости из Запорожской области. Колонна, в которой находилось более 4 тысяч мариупольцев, продолжает свое движение и едет уже по подконтрольной Украине территории. <...> Автобусы уже подъезжают к Запорожью. В них много женщин, детей и есть раненые. Всем им будет предоставлена помощь. Но главное, что все они уже в безопасности», — сообщил Тимошенко в видеообращении.



Он добавил, что движение колонны, несмотря на договоренности и согласованный маршрут с представителями России, двое суток блокировалось российскими войсками.



«Люди фактически стояли в поле», — сказал он, добавив, что выражает большую благодарность волонтерам, которые оказывали помощь людям и водителям.

Движение колонны автомобилей с жителями Мариуполя было заблокировано оккупантами возле Васильевки Запорожской области. По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, в очереди находились, в том числе, кареты «скорых» с ранеными детьми, люди двое суток находились без воды и продуктов питания.