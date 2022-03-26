Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Колонна с мариупольцами, которая блокировалась оккупантами двое суток, движется в Запорожье

26 марта 2022, 19:34

Колонна с мариупольцами, которая блокировалась оккупантами двое суток, движется в Запорожье

Колонна с 4 тысячами эвакуированных жителей Мариуполя, которая блокировалась оккупантами двое суток, уже продолжает движение в сторону Запорожья. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«У нас хорошие новости из Запорожской области. Колонна, в которой находилось более 4 тысяч мариупольцев, продолжает свое движение и едет уже по подконтрольной Украине территории. <...> Автобусы уже подъезжают к Запорожью. В них много женщин, детей и есть раненые. Всем им будет предоставлена помощь. Но главное, что все они уже в безопасности», — сообщил Тимошенко в видеообращении.

Он добавил, что движение колонны, несмотря на договоренности и согласованный маршрут с представителями России, двое суток блокировалось российскими войсками.

«Люди фактически стояли в поле», — сказал он, добавив, что выражает большую благодарность волонтерам, которые оказывали помощь людям и водителям.

Движение колонны автомобилей с жителями Мариуполя было заблокировано оккупантами возле Васильевки Запорожской области. По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, в очереди находились, в том числе, кареты «скорых» с ранеными детьми, люди двое суток находились без воды и продуктов питания.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:48
В Славутич вошли российские оккупанты. Жителей города разгоняют стрельбой и светошумовыми гранатами
11:26
«ДНР» разрешила использовать наличные гривны параллельно с российскими рублями
10:58
Ищут «нацистов»: В Мариуполе оккупанты начали зачистку
00:18
В Донецке танк протаранил маршрутку. РФ меняет цели войны? Дайджест НД за день
18:49
Пушилин поменял «министра доходов и сборов ДНР»
11:27
В Мариуполе оккупанты открыли штаб «Единой России»
20:00
Центр Донецка попал под обстрел
18:52
Глава боевиков «ДНР» признал, что они не могут захватить Мариуполь
14:48
В Москве покончил с собой математик из Донецка, который не смог вернуться в Украину из-за ареста
13:38
В «ДНР» назначили нового «вице-премьера»
00:16
«ДНР» расширяет мобилизацию. Мариупольцев вывозят в РФ и Украину. Дайджест НД за день ►
11:53
КПВВ «Новотроицкое» разрушен обстрелами
10:16
«ДНР»: 35 горняков остались под землей из-за обесточивания шахты имени Засядько
23:35
Эвакуация из Мариуполя через Бердянск. Часть Донецка без света. Дайджест НД за день ►
13:45
В Донецке обесточены шахта и крупная подстанция
все новости
20:48
Тростянец освобожден от российских оккупантов
20:26
Байден: Мой месседж украинскому народу — мы с вами
19:59
Мальчик погиб в Донецкой области от прикосновения к осколку ракеты
19:34
Колонна с мариупольцами, которая блокировалась оккупантами двое суток, движется в Запорожье
19:20
Российский бомбардировщик сбит на востоке Украины
18:33
В Мариуполе оккупанты насильно вывезли врачей и пациентов больницы
18:05
Российские силы обстреляли Красногоровку запрещенными кассетными боеприпасами
17:13
Украина требует через Красный Крест списки депортированных в Россию из Мариуполя
16:57
Оккупанты обстреляли Авдеевку фосфорными боеприпасами, сильные обстрелы вблизи Торецка и Марьинки
16:15
Байден понимает, что война в Украине определит ход истории ХХІ века, заявил Кулеба
15:34
Российские оккупанты разрушили в Украине около 4500 домов и почти 400 учебных заведений
15:14
Оккупанты ударили ракетой «Точка-У» по Лисичанску и обстреляли Северодонецк
14:49
Российский военный выстрелил в лицо 11-летней девочке, которую эвакуировали из Мариуполя
14:32
Усиленный комендантский час в Киеве и области отменили
13:48
В Славутич вошли российские оккупанты. Жителей города разгоняют стрельбой и светошумовыми гранатами
все новости
ВИДЕО
В Донецке танк протаранил маршрутку. РФ меняет цели войны? Дайджест НД за день
26 марта, 00:18
Попытки прорыва на Луганщине. В Бердянске уничтожен военный корабль. Дайджест НД за день ►
25 марта, 00:28
Уличные бои в Мариуполе. Мэр покинул город. Дайджест НД за день ►
24 марта, 00:28

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция