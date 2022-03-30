Bloomberg: Отступление российских войск от Киева, вероятно, будет ограниченным и тактическим

Заявления России по войне в Украине не являются признаками скорого окончания военных действий. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники.



Вероятные цели России сейчас состоят в том, чтобы захватить всю Луганскую и Донецкую области вместе с сухопутным коридором от российской границы до Крыма, говорит источник Bloomberg, близкий к Кремлю.



Как отмечает агентство, это потребовало бы отказа Украины от 20% своей международно признанной территории.



По словам еще нескольких собеседников Bloomberg, урегулирование может быть достигнуто только после того, как прояснится ситуация на поле боя в какую-либо из воюющих сторон.



После переговоров в Стамбуле замглавы Минобороны РФ Александр Фомин объявил, что российские войска «сокращают военную активность на киевском и черниговском направлениях». Позже глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что военная деэскалация на этих направлениях не означает прекращения огня.

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