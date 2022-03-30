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Германия готова выступить гарантом безопасности для Украины

30 марта 2022, 15:41

Германия готова выступить гарантом безопасности для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее говорил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Берлин готов, если это потребуется, выступить гарантом безопасности для Украины. Об этом сообщил журналистам представитель канцлера Штеффен Хеберштрейт, пишет российский «Интерфакс».

Он уточнил, что это обещание было дано во время телефонного разговора. Подробности Хеберштрейт не раскрыл.

На переговорах в Стамбуле украинская сторона заявила, что Украина готова согласиться на статус постоянно нейтрального государства под международно-правовые гарантии третьих стран, в число которых войдет и Россия. Спорные вопросы с Москвой Киев предложил решать на двусторонних переговорах.

Ранее постоянная представительница Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, страна готова выступить гарантом безопасности для Украины, если Киев попросит об этом.

По итогам переговоров Стамбуле, Украина выступила с предложением о подписании нового международного договора о гарантиях безопасности, который будет включать в себя статью, аналогичную статье 5 Устава НАТО.

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