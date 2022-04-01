В Донецкой области запретили торговлю алкоголем

В Донецкой области официально запретили продажу алкогольных напитков на время военного положения в Украине. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



Соответствующее распоряжение подписал начальник штаба – первый заместитель Командующего объединенных сил генерал Анатолий Шевченко.



«Запрет на продажу алкоголя поможет улучшить состояние общественной безопасности и порядка в области. Это важный элемент противостояния врагу. Прошу всех отнестись с пониманием. Алкоголь сейчас это неоправданный риск для каждого отдельного человека и общества в целом», - говорится в сообщении.



Контроль над исполнением распоряжения принадлежит местным военным администрациям и органам местного самоуправления.