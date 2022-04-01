Донетчину обстреливают и днем, и ночью — Кириленко

Ситуация на Донетчине остается сложной, обстрелы вдоль линии разграничения продолжаются, как в ночное, так и в дневное время. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона.



«Это Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Угледар, и с севера области Лиманская громада также под периодическими обстрелами. Ситуация напряженная, мы видим, что противник пытается достичь своего стратегического успеха, чтобы окружить Донецкую и Луганскую области», — сказал Кириленко.



Он отметил, что Мариуполь находится в фактической блокаде, противник блокирует гуманитарные грузы, вопреки всем договоренностям и обещаниям российской стороны.



«Украинской стороной все обязательства по прекращению огня, по маршруту движения выполняются. Но из-за оккупантов гуманитарный коридор в Мариуполь не работает. Люди выезжают из Мариуполя на собственном транспорте, а дальше по наработанному маршруту в Бердянск и дальше в Запорожскую область», — рассказал глава ОВА.



По его словам, деблокировать Мариуполь пока не получается в силу географического расположения города и размещения сил противника.



Кириленко подчеркнул, что военное руководство Украины прикладывает усилия, чтобы помочь защитникам Мариуполя.