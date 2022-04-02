Авдеевка нуждается в продуктах долгосрочного хранения и медикаментах — глава ВГА

В Авдеевке, которая находится под постоянными обстрелами россиян, есть потребность в определенных медикаментах и продуктах долгосрочного хранения. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.



«Есть перечень медикаментов, которые нужно еще довозить. Какие-то были уже там поодинокие завозы, но есть номенклатура из 40-50 пунктов, плюс-минус до 10. Не нужно детского питания, детских памперсов, этого уже достаточно. Нужны памперсы для взрослых. Ну, и продукты питания долгосрочного хранения типа "Мивины", консервов. Также нужны пауэрбанки, фонарики, батарейки», — перечислил глава военной администрации Авдеевки.



Точное количество людей, оставшихся в городе, Барабаш не назвал, но их достаточно много.



Обстановка на Авдеевском направлении в плане военных действий также остается тяжелой.