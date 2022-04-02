РФ согласна, что вопрос о нейтралитете Украины решат украинцы — Арахамия

Россия согласилась с тем, что проведение референдума о нейтральном статусе Украины является единственным верным способом выхода из ситуации. Об этом сообщил нардеп, руководитель делегации Украины на переговорах Давид Арахамия в ходе национального телемарафона.



«Российская сторона согласилась, что это будет единственный выход из этой ситуации», — сказал он.



Он добавил, что если украинцы не поддержат нейтральный статус, то тогда «договор [между Украиной и РФ] не будет иметь юридическую силу и мы или вернемся к состоянию войны, возможно, или вернемся к новым переговорам».