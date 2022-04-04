В Макеевке обстреляли исправительную колонию. Без жертв

В неподконтрольной Макеевке под обстрел попала территория исправительной колонии. В результате обстрела был разрушен участок контрольно-следовой полосы. Глубина воронки - 5 метров, длина - 10 метров, повреждено основное ограждение протяженностью 18 метров. Об этом сообщили в спасательной службе при группировке «ДНР».



Также повреждены здания общежития, профессионально-технического училища и промышленной зоны.

В Макеевке обстреляли исправительную колонию

Спасатели считают, что повреждения нанес снаряд тактического ракетного комплекса «Точка-У»



Пострадавших среди работников исправительной колонии и осужденных нет. В сообщении утверждают, что осужденных эвакуировали вместе с личным составом.

Последствия обстрела исправительной колонии в Макеевке