Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску, частично разрушена школа

Сегодня, 5 апреля, российские захватчики нанесли очередной ракетный удар по Краматорску, пострадало здание школы. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.



«В результате вражеской атаки на мирный город частично разрушена общеобразовательная школа. На месте попадания российской ракеты зафиксирована воронка шириной 15 м и глубиной почти 3 м», — говорится в сообщении.



Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре устанавливается.



Правоохранительные органы открыли уголовное производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.

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