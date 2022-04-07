Большинство мирных жертв в Буче погибли от пуль, а не от снарядов – мэр

После освобождения Бучи в Киевской области каждый день специалисты обнаруживают тела мирных жертв российских военных. Как рассказал городской голова Бучи Анатолий Федорук, почти все – застрелены. Он сообщил, что почти все жертвы погибли не от осколков, а от пуль.



«По состоянию на вчерашний вечер (6 апреля – ред.) было 320 гражданских. С телами сейчас работают специалисты – криминалисты, правоохранители, но число обнаруженных тел растет с каждым днем. Потому, что их обнаруживают в частных усадьбах, парках, скверах, где имелась возможность, когда не было обстрелов, прикапывать тела. Люди пытались похоронить погибших, чтобы собаки не растаскивали. Сейчас в селах общины в таких временных захоронениях каждый день находим новые тела», – рассказал Федорук в интервью DW.

Украинские военнослужащие взяли под контроль всю Киевскую область в начале апреля. После этого начала открываться информация о тяжких преступлениях, совершенных российскими военными в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах.



В частности, мэр Бучи сообщил, что в городе обнаружили около 300 человек в братских могилах. По улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.