Движение эвакуационных поездов из Славянска и Краматорска возобновлено

Три эвакуационных поезда, которые были заблокированы на Донецкой железной дороге из-за российского авиаудара, смогли возобновить движение. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



«Поезда уже находятся на безопасном расстоянии от эпицентра авиаудара и следуют по определенному маршруту», - отметил он.



Эти три поезда были заблокированы в Славянске и Краматорске после того, как 7 апреля россияне нанесли авиаудар по путепроводу возле станции Барвенково. Среди пассажиров раненых и пострадавших нет.



Эвакуационные поезда ежедневно вывозят жителей Донецкой и Луганской областей в западные области. Ими воспользовалось более 170 тысяч человек.