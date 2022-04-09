Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Под Киевом обустраивают новые оборонные рубежи

09 апреля 2022, 18:04

Под Киевом обустраивают новые оборонные рубежи

Под Киевом украинские военные обустраивают новые рубежи обороны на случай возможного повторного наступления российских войск. Об этом рассказал глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк в эфире телемарафона.

«Мы учли все возможные направления движения противника, если будет возобновлено наступление. Поэтому сейчас интенсивно обустраиваются новые оборонительные рубежи, которые мы максимально отодвинули от Киева, чтоб не допустить ни возможность артиллерийских обстрелов, ни захода войск», - сказал Павлюк.

Он подчеркнул, что ВСУ делают все, чтобы не допустить противника даже близко к Киеву. А также добавил, что Украина должна быть готова к любому развитию сценариев.

Вечером 2 апреля в Минобороны объявили, что Киевская область полностью освобождена от оккупантов.

Еще по теме

Места
Киев
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:15
«ДНР» заявила о втором погибшем в Донецке сегодня
13:23
«ДНР» заявила об одной погибшей мирной жительнице и четырех раненых
00:08
РФ накрыла «Точкой-У» вокзал Краматорска, а «ДНР» составляет списки студентов на войну. Дайджест НД за день ►
18:56
Пушилин пообещал Донецку стабильное водоснабжение только после захвата всей области
17:36
Вузы Донецка и Луганска формируют списки студентов для мобилизации — Гармаш
15:02
«ДНР» задержала сотрудника ОБСЕ и собирается запретить работу миссии
09:55
Обострение на Донбассе. Авиаудар по железной дороге. Дайджест НД за день ►
08:48
Оккупанты изнасиловали 16-летнюю девушку и 78-летнюю женщину и расстреляли лодку с людьми — Вилкул
18:41
Чума, сибирская язва, ковид: «ДНРовцы» рассказали Быстрыкину о «биологическом оружии» Украины и США
10:25
Смерть в очереди за гуманитаркой. В Мариуполе сжигают мертвых. Дайджест НД за день ►
10:12
Оккупанты принудительно вывезли мариупольцев из больницы, заявил горсовет
19:16
Пушилин назначил «мэром» Мариуполя предателя от ОПЗЖ
14:37
Пушилин поручил «генпрокуратуре ДНР» заняться «денацификацией» Украины
00:08
В Мариуполе оккупанты назначили нового «мэра» и наградили неонациста. Дайджест НД за день ►
13:43
«ДНР» заявила об обстреле Ленинского района Донецка
все новости
19:40
Обстрел цистерны с азотной кислотой на Луганщине: Угрозы населению нет - ОВА
19:07
Великобритания предоставит Украине новый пакет финансовой и военной помощи Украине
18:04
Под Киевом обустраивают новые оборонные рубежи
17:40
Возле Рубежного оккупанты опять попали в цистерну с азотной кислотой — Гайдай
17:18
Глава Лисичанской администрации призвал жителей города эвакуироваться
17:15
«ДНР» заявила о втором погибшем в Донецке сегодня
16:30
«Мэру» Мариуполя от «ДНР» сообщили о подозрении в госизмене
15:44
Зеленский: Россия накапливает войска на юге и востоке, но Украина пока еще готова к диалогу
15:14
Россияне убили в Мариуполе литовского режиссера и украинского журналиста-ветерана
14:42
В Северодонецке из-за обстрелов оккупантов погибла женщина, в Лисичанске — массовые пожары
14:26
На Луганщине россияне атаковали пограничников дронами-камикадзе
13:23
«ДНР» заявила об одной погибшей мирной жительнице и четырех раненых
12:59
Под Харьковом бойцы ВСУ обнаружили братскую могилу оккупантов
12:18
«Укрзализныця» продолжит эвакуацию с вокзалов Славянска и Покровска
11:36
Оккупанты ударили по Миргороду, есть пострадавшие
все новости
ВИДЕО
РФ накрыла «Точкой-У» вокзал Краматорска, а «ДНР» составляет списки студентов на войну. Дайджест НД за день ►
09 апреля, 00:08
Обстрел Краматорска: Расследователи опровергли фейк России о «Точке-У»
08 апреля, 15:21
В Краматорске обстрелян вокзал, есть погибшие и раненые
08 апреля, 11:19

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция