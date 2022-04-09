Под Киевом обустраивают новые оборонные рубежи

Под Киевом украинские военные обустраивают новые рубежи обороны на случай возможного повторного наступления российских войск. Об этом рассказал глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк в эфире телемарафона.



«Мы учли все возможные направления движения противника, если будет возобновлено наступление. Поэтому сейчас интенсивно обустраиваются новые оборонительные рубежи, которые мы максимально отодвинули от Киева, чтоб не допустить ни возможность артиллерийских обстрелов, ни захода войск», - сказал Павлюк.



Он подчеркнул, что ВСУ делают все, чтобы не допустить противника даже близко к Киеву. А также добавил, что Украина должна быть готова к любому развитию сценариев.

Вечером 2 апреля в Минобороны объявили, что Киевская область полностью освобождена от оккупантов.