Россияне планируют теракты на своей территории, утверждает украинская разведка

Российские спецслужбы планируют серию терактов в российских населенных пунктах для того, чтобы посеять антиукраниские настроения. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.



Прорабатываются сценарии минирования и подрыва жилых домов, больниц и школ, а также нанесения ракетно-бомбовых ударов по городу Белгороду или одному из городов Крыма.



Отмечается, что провальное выполнение плана по мобилизации в России вынуждает путинский режим пускать в действие грязные сценарии, чтобы эмоционально всколыхнуть российское общество и еще больше консолидировать его против украинцев.



«Для этого они планируют взрывы в российских жилых домах или ракетные обстрелы, чтобы обвинить в Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны, чтобы создать эмоциональную картину "зверств украинских националистов". Вполне возможно, что эти теракты будут поданы как месть украинцев за Бучу и Краматорск и как оправдание жестокости против украинского мирного населения», - подчеркнул начальник ГУР.



«В последние дни российские власти все активнее разгоняют маховик антиукраинской истерии. В Белгородской и Курской областях активно роются окопы, нагнетается паника по поводу мнимого наступления украинских добровольческих батальонов и диверсионных групп», — добавил Буданов.



По его мнению, очень символично, что правление Путина началось с гэбэшных терактов против российских многоквартирных домов, ставших основанием для уничтожения Чечни. А теперь, похоже, оно заканчивается теми же методами.