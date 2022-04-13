Изнасилованные российскими солдатами украинские женщины, уехавшие в Польшу, не могут сделать там аборт. Об этом рассказала глава общественной организации «Центр гражданских свобод» Александра Матвийчук.



Она пояснила, что по новым польским законам аборт можно делать только в исключительных случаях, например изнасилования, но его нужно подтвердить, «а уголовного дела, как, вы понимаете, нет».



«Женщина после изнасилования в сложном состоянии, а тут еще доходит информация, что некоторые психологи в Польше пытаются успокоить таких женщин, мол, что новая жизнь — это прекрасно», — добавила Матвийчук.



Она призвала искать решения сложившейся ситуации на уровне межправительственных отношений между Польшей и Украиной.