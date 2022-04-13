Жилой квартал попал под ракетный удар на Донетчине. Есть пострадавшие

По меньшей мере семь человек ранены в результате ракетного удара, нанесенного российскими силами по Черкасскому в Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, удар произошел сегодня утром, повреждены многоквартирные дома.



Также сегодня под ударом уже оказались Авдеевка и Большая Новоселка. В Авдеевке поврежден жилой дом и объекты городской инфраструктуры. В Великой Новоселке известно о попадании в частный дом, владелица которого получила легкую контузию.