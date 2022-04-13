В Украине могут продлить военное положение

Военное положение, которое действует в Украине с 24 февраля, заканчивается 25 апреля, но его могут продлить. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил член Комитета Верховной рады по национальной безопасности и обороне Федор Вениславский.



«Будет инициатива президента о продолжении, потому что, к сожалению, война не закончилась», - сказал он.



Верховная рада ввела в Украине военное положение 24 февраля, в первый день масштабного российского вторжения. Рада 15 марта продлила военное положение в стране еще на 30 дней - до 25 апреля.