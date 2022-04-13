Арестович: Часть морпехов в Мариуполе попала в плен, но не тысяча человек

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что в Мариуполе часть украинских военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты попала в плен. Об этом он сообщил во время прямой трансляции на YouTube-канале «Фейгин LIVE».



При этом он подчеркнул, что в плену оказалось «намного-намного меньше» тысячи тысячи человек, о которых заявила российская сторона.



«Вся это "тысяча человек" — это полная брехня. В несколько раз увеличенная [численность взятых в плен]. Но [в плен] попали», — сказал Арестович.



Он пояснил, что часть морпехов пошла на соединение со спецподразделением «Азов», а часть «пошла на прорыв в другое место, потому что они были разъединены между собой и принимали решени, исходя из обстановки».



«Та часть, которая пошла, скажем так, пошла в другом направлении, попала под артиллерийский и авиационный удар, потеряла много людей и в ходе боя попала в плен», — добавил советник главы ОП.



Он отметил, что объединение прорвавшейся части морпехов с «азовцами» означает укрепление обороны Мариуполя.

Командиры «Азова» и 36-й бригады морской пехоты записали видеообращение после того, как их бойцам удалось объединиться.



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