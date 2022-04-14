В результате обстрелов в Золотом разрушены три дома

В результате обстрелов в Золотом Луганской области разрушены три дома. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



Противник нанес удар по Золотому вечером 13 апреля и ночью 14-го.



«Враг продолжает воевать с мирным населением. Сначала лишать домов, а если что-то уцелело - грабить. Сколько побед они одержали на поле сражения? Уже в течение месяца стоят на тех же позициях или отступают, как на севере. А вот над мирной жизнью у россиян побед гораздо больше - десятки разрушенных домов каждый день», - пишет он в Telegram.



Также Гайдай рассказал о ситуации на линии фронта в Луганской и Донецкой областях, где бойцы ВСУ отбили 8 атак врага, и уничтожили 1 танк, 4 единицы бронированной и 6 - автомобильной техники, а также 1 артиллерийскую систему.