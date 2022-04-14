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В Раде приостановили деятельность фракции ОПЗЖ

14 апреля 2022, 22:12

В Раде приостановили деятельность фракции ОПЗЖ

Верховная Рада приняла решение приостановить деятельность фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь». Об этом сообщил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко в эфире телемарафона.

Корниенко сообщил, что зачитал решение о приостановлении деятельности этой фракции. По его словам, все ее права приостанавливаются (в частности, участвовать в согласительных советах, делегировать представителей в комитеты парламента).

Первый вице-спикер отметил, что теперь 34 представителя ОПЗЖ — внефракционные.

«Фракции такой нет в Верховной Раде, партия в процессе отмены свидетельства через суд. То есть идут действия во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны», — резюмировал он.

Что касается представительства депутатов ОПЗЖ в местных советах — концепция дальнейших действий со стороны власти еще прорабатывается, добавил Корниенко.

Ранее стало известно, что сегодня из фракции ОПЗЖ вышли народные депутаты Дмитрий Исаенко и Анатолий Бурмич. Фракция отозвала Вадима Рабиновича с должности сопредседателя и избрала Юрия Бойко председателем.

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