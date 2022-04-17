Генштаб: Россияне готовятся высадить морской десант в Мариуполе

Генштаб Вооруженных Сил Украины предполагает, что российские оккупационные войска готовятся к проведению десантной морской операции в Мариуполе. Ведется подготовка подразделений 810 и 155 отдельных бригад морской пехоты к проведению десантной морской операции. Информация сейчас уточняется.



В целом на Донецком и Таврическом направлениях российские войска продолжали наносить авиационные удары по Мариуполю. Проводил штурмовые действия в районе морского порта.



Россияне переправляют на захваченную украинскую территорию подразделения из Курской, Брянской и Воронежской областей.



«Находящиеся на украинской территории подразделения вооруженных сил Российской Федерации имеют значительные проблемы с обеспечением. В то же время смогли накопить значительные запасы боеприпасов. В подразделениях оккупантов, находящихся на линии непосредственного столкновения, растет недовольство личного состава, морально-психологическое состояние остается на низком уровне. Российские военнослужащие постоянно жалуются на отсутствие ротации, технику, которая постоянно выходит из строя, качество поставляемого топлива и питание», - сообщили в Генштабе ВСУ.



На Северском направлении сохраняется вероятность ракетных ударов и артиллерийских обстрелов с территории Российской Федерации по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Черниговской и Сумской областях.



На Слобожанском направлении изменений в составе и положении сил противника не отмечается. Оккупанты продолжают частичную блокировку Харькова и обстрелы его жилых районов.



На Южнобужском направлении россияне пытаются удержать занятые позиции.



Также Генштаб сообщил, что в непризнанной Приднестровской Молдавской республике с участием представителей федеральной службы безопасности РФ была проверили боеспособность 1-й, 2-й и 3-й отдельных мотострелковых бригад вооруженных формирований ПМР. Проверяемые подразделения не готовы к ведению боевых действий.