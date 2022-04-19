Обстрелы Харькова: Минимум трое погибших и 16 раненых

Сегодня, 19 апреля, российские войска вновь обстреливали жилые районы Харькова, в частности Киевский и Индустриальный районы города. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



По состоянию на данный момент известно о 16 раненых, 3 человека погибли.



Также подверглись обстрелам Дергачевский и Чугуевский районы.



Синегубов отметил, что интенсивность обстрелов в Харькове возросла, и в очередной раз попросил горожан находиться в укрытиях и выходить на улицу только в случае крайней необходимости.



«Не создавайте очередей, не собирайтесь большими группами людей, сейчас это очень опасно!» — подчеркнул глава ОВА.



Он попросил также с пониманием отнестись к ограничениям, которые будут введены на время Пасхальных праздников.



«Мы разрабатываем совместно с военными план мероприятий по празднованию пасхальных праздников, просим с пониманием отнестись к определенным ограничениям, о которых подробно сообщим позднее», — отметил Синегубов.