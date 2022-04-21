На Донетчине российский «агитснаряд» с листовками пробил крышу многоэтажки

В Светлодарске Донецкой области российский «агитснаряд» повредил крышу многоэтажного жилого дома. Об этом написал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем телеграм-канале.



«Российский так называемый агитснаряд пробил крышу многоэтажки, повредил мягкую кровлю и, выбив оконное стекло, разорвался на улице, засыпав ее пропагандистским хламом. Коммунальные службы быстро и качественно навели порядок на улице, а вот поврежденную крышу придется ремонтировать», — написал Кириленко.



Он отметил, что агрессивная российская пропаганда уже теряет свое влияние.



«Люди собственными глазами видят, что именно россияне и их пособники несут смерть и разрушение на нашу землю», — подчеркнул глава ОВА.