Россия готовит «пасхальные» обстрелы. Как живет «Азовсталь». Дайджест НД за день

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Армия России атакует по всей линии фронта. Военные РФ из Бучи переброшены в Изюм.

Ракетный удар по Одессе: есть погибшие и раненые.

В Херсонской области ВСУ уничтожили двух российских генералов.

Полк «Азов» опубликовал новое видео из подвалов «Азовстали». Там прячется от обстрелов около тысячи человек.

Объявленная эвакуация из Мариуполя в Запорожье снова была сорвана. Россияне вывезли около 200 человек на территорию так называемой «ДНР».

Оккупанты проводят «зачистку» завалов Драмтеатра в Мариуполе. Найденные тела погибших вывозят в братскую могилу в селе Мангуш и Виноградное.

Обстрелы на Луганщине. В Попасной и Золотом есть погибшие. Эвакуация продолжается даже под обстрелами.

Российская армия на Пасху готовит новые обстрелы мирного населения и украинских военных. Оккупанты пишут на снарядах «Христос Воскрес».