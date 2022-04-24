Госсекретарь и министр обороны США ведут переговоры с Зеленским в Киеве

Государственный секретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин находятся в Киеве вечером 24 апреля и проводят переговоры с президентом Владимиром Зеленским.



Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live».



Приезд Блинкена и Остина Зеленский анонсировал накануне. По словам президента, основными темами переговоров станут поставки необходимого Украине вооружения, предоставление гарантий безопасности стране.



Арестович предположил, что также будет поднят вопрос эвакуации мирных жителей и украинских военных из Мариуполя.