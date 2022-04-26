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Российские войска пытаются наступать на Донбассе — сводка Генштаба ВСУ

26 апреля 2022, 08:11

Российские войска пытаются наступать на Донбассе — сводка Генштаба ВСУ

Российские войска проводят наступательные действия на Донбассе с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями и обеспечения сухопутного коридора с оккупированным Крымом. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.

На Донецком и Таврическом направлениях россияне перемещают пункты управления к линии боевого столкновения.

«Противник оказывает огневое воздействие на позиции наших войск из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения», - сказано в сообщении.

На Северодонецком направлении противник ведет боевые действия в районе населенного пункта Рубежное;
на Попаснянском направлении пытается взять Попасную, продолжаются бои;
на Авдеевском направлении пытается вести наступление, но успеха не имеет;
на Кураховском направлении безуспешно совершал наступление в направлении Новомихайловки и Марьинки;
на Запорожском направлении противник ведет наступательные боевые действия в направлении Трудолюбовки, продолжаются бои.
Россияне оказывают массированное огневое воздействие и блокируют украинские подразделения в районе завода «Азовсталь» в Мариуполе.

На Слобожанском направлении противник усиливает группировку войск, продолжает частично блокировать Харьков и производит огневое поражение подразделений украинских войск и объектов критической инфраструктуры. Захватчики пытаются проводить наступление в направлении населенного пункта Заводы.

На Южнобужском направлении противник, по всей линии столкновения, производил единичные обстрелы украинских подразделений. Фиксируется разведывательная активность в районе административной границы Николаевской области. Украинские военные уничтожили склад с боеприпасами и убили около 70 россиян в районе Большой Александровки Херсонской области. Также подразделения оккупантов понесли потери в личном составе в районе населенных пунктов Новодмитровка и Белоусово.

Подразделения вооруженных сил Российской Федерации пытались осуществлять воздушную разведку над территорией Одесской области и понесли потери.

На Северском направлении признаков формирования противником ударной группировки для возобновления наступательных действий не обнаружено. В граничащих с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей россияне усилили охрану границы и пунктов пропуска, проводят инженерное оборудование позиций. Российские оккупанты в приграничных районах ужесточили противодиверсионные меры.

Отмечается, что российские оккупанты продолжают грабить местное население на временно занятых территориях Украины.

ВСУ за минувшие сутки поразили 10 воздушных целей: 3 самолета, 4 БПЛА оперативно-тактического уровня и 3 крылатых ракеты.

На территории Донецкой и Луганской областей ВСУ отбили 6 атак, уничтожили 4 танка, 5 артиллерийских систем, 13 единиц бронированной техники, 15 единиц автомобильной техники, 2 топливозаправщика и одну зенитную установку.

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