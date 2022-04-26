Российские войска пытаются наступать на Донбассе — сводка Генштаба ВСУ

Российские войска проводят наступательные действия на Донбассе с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями и обеспечения сухопутного коридора с оккупированным Крымом. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



На Донецком и Таврическом направлениях россияне перемещают пункты управления к линии боевого столкновения.



«Противник оказывает огневое воздействие на позиции наших войск из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения», - сказано в сообщении.



На Северодонецком направлении противник ведет боевые действия в районе населенного пункта Рубежное;

на Попаснянском направлении пытается взять Попасную, продолжаются бои;

на Авдеевском направлении пытается вести наступление, но успеха не имеет;

на Кураховском направлении безуспешно совершал наступление в направлении Новомихайловки и Марьинки;

на Запорожском направлении противник ведет наступательные боевые действия в направлении Трудолюбовки, продолжаются бои.

Россияне оказывают массированное огневое воздействие и блокируют украинские подразделения в районе завода «Азовсталь» в Мариуполе.



На Слобожанском направлении противник усиливает группировку войск, продолжает частично блокировать Харьков и производит огневое поражение подразделений украинских войск и объектов критической инфраструктуры. Захватчики пытаются проводить наступление в направлении населенного пункта Заводы.



На Южнобужском направлении противник, по всей линии столкновения, производил единичные обстрелы украинских подразделений. Фиксируется разведывательная активность в районе административной границы Николаевской области. Украинские военные уничтожили склад с боеприпасами и убили около 70 россиян в районе Большой Александровки Херсонской области. Также подразделения оккупантов понесли потери в личном составе в районе населенных пунктов Новодмитровка и Белоусово.



Подразделения вооруженных сил Российской Федерации пытались осуществлять воздушную разведку над территорией Одесской области и понесли потери.



На Северском направлении признаков формирования противником ударной группировки для возобновления наступательных действий не обнаружено. В граничащих с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей россияне усилили охрану границы и пунктов пропуска, проводят инженерное оборудование позиций. Российские оккупанты в приграничных районах ужесточили противодиверсионные меры.



Отмечается, что российские оккупанты продолжают грабить местное население на временно занятых территориях Украины.



ВСУ за минувшие сутки поразили 10 воздушных целей: 3 самолета, 4 БПЛА оперативно-тактического уровня и 3 крылатых ракеты.



На территории Донецкой и Луганской областей ВСУ отбили 6 атак, уничтожили 4 танка, 5 артиллерийских систем, 13 единиц бронированной техники, 15 единиц автомобильной техники, 2 топливозаправщика и одну зенитную установку.