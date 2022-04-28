«ДНР» отказалась от парада в Донецке на 9 мая

Группировка «ДНР» отказалась от проведения военного парада в Донецке 9 мая. Как сказал глава «ДНР» Денис Пушилин, парад состоится после «освобождения» всей территории Донецкой области.

«Принято непростое решение, очень много мы обсуждали с профильными ведомствами, парад Победы у нас будет после нашей непосредственной победы и выхода на конституционные границы. Дата будет обозначена после полного освобождения ДНР», — приводит слова Пушилина сепаратистский ресурс «ДАН».

Он отметил, что перенос парада связан, прежде всего, с вопросами безопасности жителей — большое скопление людей опасно во время боевых действий.

Пушилин также добавил, что акция «Бессмертный полк» состоится в интерактивном формате.

«Будут праздничные мероприятия, но вот скопления людей мы допустить не можем», — подчеркнул Пушилин.