Российские диверсанты хотели сбить пассажирский самолет при помощи Stinger

Агенты генштаба вооруженных сил РФ готовили теракт - планировали сбить пассажирский самолет над территорией России или Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



«СБУ провела многоэтапную спецоперацию, в ходе которой нейтрализовала глубоко законспирированную диверсионно-разведывательную группу врага», - сказано в сообщении.



Отмечается, что Россия намеревалась безосновательно обвинить Украину и ее партнеров в атаке на воздушное судно.



Для совершения провокации злоумышленники хотели обстрелять гражданский борт из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) Stinger. Чтобы похитить и скрыто вывезти за границу иностранный ПЗРК, представители спецслужб страны-агрессора дали соответствующую задачу своей агентурной группе. В состав ДРГ входило два человека с двойным гражданством и завербованный ими сообщник. Их деятельность координировал россиянин Александр Тютерев, являющийся кадровым сотрудником главного управления генштаба вооруженных сил России и имеющий позывной «Морпех». Установлено, что ранее он участвовал в организации серии терактов в Одесской области, за что находится в розыске.



По его заданию, агенты пытались устанавливать связи с представителями ВСУ под видом патриотически настроенных волонтеров. Для формирования «доверительных» отношений они передали украинским военным достоверную информацию о позициях и перемещении оккупационных подразделений так называемых «кадыровцев». В дальнейшем российская агентура планировала использовать наработанные контакты для незаконного получения иностранного ПЗРК и его передачи в страну-агрессор.



Во время спецоперации сотрудники СБУ задержали всех участников диверсионно-разведывательной группы. В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению к ответственности его организаторов.



Одновременно с раскрытием этих преступных планов СБУ разоблачила факты, удостоверяющие существенный уровень деградации разведслужб РФ. Среди прочего удалось установить, что «Морпех» врал своему руководству об успехах в Украине и давал подконтрольной ему ДРГ задачу фальсификации теракта в тылу Украины. В частности, они готовили постановочные фото- и видеоматериалы о якобы «нападении на блокпост сил теробороны».