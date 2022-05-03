В Донецкой ОВА показали новые разрушения в городах региона

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко опубликовал фотографии пострадавших от обстрелов городов и сел региона.



Кириленко отметил, что сейчас «враг активно обстреливает Очеретинскую громаду». В течение двух последних дней, по его словам, огнем российских войск уничтожены фельдшерско-акушерский пункт в поселке Красногоровка, кафе и три жилых дома в Очеретино, в результате обстрелов обесточены 4 села.

Под ударами также Авдеевская громада. 2 мая в самой Авдеевке разрушен жилой дом и перебиты поставки электричества.



Под постоянным огнем российских оккупантов Угледар, Марьинка, Красногоровка, Лиман, отметил Кириленко.

Глава Донецкой области написал, что российские войска применяют атриллерию, авиацию, фосфорные боеприпасы, обстреливая не только города, но и небольшие селения, а информация об убитых и раненых гражданских поступает ежедневно.



Кириленко в очередной раз призвал оставшихся на территории Донецкой области гражданских лиц в срочном порядке эвакуиироваться:



«Поэтому я еще раз прошу: эвакуируйтесь! Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры, должны переместиться в более безопасные области Украины. Для гражданских главное — сохранить свою жизнь. Об остальном позаботится украинская армия», — подчеркнул он.

Напомним, что 3 мая «Укрзализныця» назначила эвакуационный рейс. Поезд 234/233 Покровск – Львов отправится от станции Покровск в 16:30.