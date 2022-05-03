В оккупированных Васильевке и Токмаке объявлена эвакуация

В Запорожской области объявлена эвакуацию из оккупированных Токмака и Васильевки. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram-канале.



«Обращаюсь к людям в Токмаке (сбор возле кафе Нирвана) и Васильевке! Все, кто хочет и имеют возможность эвакуироваться, уже могут выходить и ждать колонну по ходу движения транспорта», – написал он.



Вчера в Запорожье прибыли люди, которые эвакуировались на личном транспорте из Энергодара и другие временно оккупированных территорий Запорожской области. Маршрут проходил из Энергодара в Запорожье через Васильевку–Каменское и через Токмак-Орехов.