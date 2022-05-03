Оккупанты обстреляли Винницкую и Днепропетровскую области, ПВО сбила ракету под Киевом

Сегодня российские оккупанты ударили по Винницкой и Днепропетровской областям, а также силы ПВО сбили крылатую ракету на подлете к Киеву.



«Еще одну крылатую ракету только что сбило наше ПВО на подлете к Киеву в районе Одесской трассы», — сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем телеграм-канале.



«В Винницкой области слышны звуки взрывов. Сохраняйте спокойствие и оставайтесь в укрытиях», — передает «Суспільне».



«Нам пишут о четырех прилетах в области! Однако работает ПВО! Держимся! Остаемся в укрытиях!», — пишет телеграм-канал «Дніпро обласний».



Вечером 3 мая почти во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.

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