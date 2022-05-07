Украина эвакуировала всех гражданских с «Азовстали», а в разрушенном Мариуполе готовят парад. Дайджест НД за день ►

Это ежедневный дайджест «Новостей Донбасса» о происходящем в регионе и Украине. Сегодня в выпуске:
- Женщины, дети и старики, были эвакуированы с территории комбината «Азовсталь».
- В Донецкой области Россия нанесла авиаудары по ряду городов. Святогорский лес горит, Славянск в дыму.
- Группировки «ДНР» и «ЛНР» переводят мобильную связь на российскую нумерацию. В СНБО это называют манипуляцией.
- В Мариуполе оккупанты готовят город к параду 9 мая, пока под завалами всё ещё находятся сотни тел погибших. А российских офицеров отправляют на охрану парада.
- 6 ракет Россия выпустила по Одессе. Пострадал жилой район и взлетно-посадочная полоса.