«Азов» готов продолжить бой. Украинские военные отошли от Попасной. Дайджест НД за день ►

Это ежедневный дайджест «Новостей Донбасса» о происходящем в регионе и Украине. Сегодня в выпуске:

Более 60 человек погибли от авиаудара по школе в Белогоровке на Луганщине. В здании пряталось все село, 30 человек спасли из-под завалов.

Луганской области без света и воды. В результате обстрелов вся территория области осталась без электроэнергии. Без воды — миллион человек, включая оккупированные территории.

Украинские военные отошли от Попасной на более крепкие позиции. Город под контролем российских войск.

Бои в Донецкой области. Россияне захватили северную часть Шандриголово на севере области.

Российские войска продолжают обстреливать завод «Азовсталь». Президент анонсировал второй этап эвакуации — речь о раненных и медиках.

Бойцы полка «Азов» заявляют, что у них еще есть запас оружия, чтобы продолжить бой с оккупантами. Командира 36-бригады морской пехоты обвинили в бегстве.