«Азов» готов продолжить бой. Украинские военные отошли от Попасной. Дайджест НД за день ►

Это ежедневный дайджест «Новостей Донбасса» о происходящем в регионе и Украине. Сегодня в выпуске:
Более 60 человек погибли от авиаудара по школе в Белогоровке на Луганщине. В здании пряталось все село, 30 человек спасли из-под завалов.
Луганской области без света и воды. В результате обстрелов вся территория области осталась без электроэнергии. Без воды — миллион человек, включая оккупированные территории.
Украинские военные отошли от Попасной на более крепкие позиции. Город под контролем российских войск.
Бои в Донецкой области. Россияне захватили северную часть Шандриголово на севере области.
Российские войска продолжают обстреливать завод «Азовсталь». Президент анонсировал второй этап эвакуации — речь о раненных и медиках.
Бойцы полка «Азов» заявляют, что у них еще есть запас оружия, чтобы продолжить бой с оккупантами. Командира 36-бригады морской пехоты обвинили в бегстве.
В разрушенном Мариуполе оккупанты продолжают подготовку ко Дню победы.