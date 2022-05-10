Россияне снова обстреляли пограничные районы Сумщины и Черниговщины

Российские оккупанты снова обстреляли пограничные районы Сумской и Черниговской областей. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



«Вражеские самолеты дважды совершили пуски неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Сумщины. Также произошло два обстрела из минометов территории Черниговщины, со стороны российского села Новые Юрковичи», — говорится в сообщении.



Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что во время воздушной тревоги вечером прозвучало несколько сильных взрывов по разным городам Шосткинского района. А днем с территории России обстрелляи Белопольскую громаду из систем залпового огня.



«Потерь нет, повреждения уточняются. После обстрелов загорелась сухая растительность. По состоянию на 16:30 пожар был потушен. Всего было около 30 приходов из РСЗО, все — с территории России», — сообщил Живицкий об обстреле Белопольщины.