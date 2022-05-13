Евросоюз выделит еще 500 млн евро военной помощи Украине

Европейский союз предоставит еще 500 млн евро военной помощи Украине. Об этом заявил в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Reuters.



Таким образом, общая сумма помощи Украине составит 2 млрд евро.



По его словам, военная поддержка ЕС будет направлена на закупку тяжелого вооружения, в частности – танков и артиллерии.



Предыдущие меры помощи ЕС были согласованы 28 февраля и 23 марта.



За два месяца полномасштабного российского вторжения союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более 5 млрд долларов.