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Евросоюз выделит еще 500 млн евро военной помощи Украине

13 мая 2022, 11:38

Евросоюз выделит еще 500 млн евро военной помощи Украине

Европейский союз предоставит еще 500 млн евро военной помощи Украине. Об этом заявил в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Reuters.

Таким образом, общая сумма помощи Украине составит 2 млрд евро.

По его словам, военная поддержка ЕС будет направлена на закупку тяжелого вооружения, в частности – танков и артиллерии.

Предыдущие меры помощи ЕС были согласованы 28 февраля и 23 марта.

За два месяца полномасштабного российского вторжения союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более 5 млрд долларов.

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