«Вы их на убой отправили!» Жены мобилизованных встретились с главой «МИД ЛНР»

В Луганске жены мобилизованных в ряды «народной милиции» встретились с «министром иностранных дел» группировки «ЛНР» Владиславом Дейнего. Соответсвующее видео было опубликовано в сети.



Женщины приехали из Ровеньков, Антрацита, Красного Луча и других населенных пунктов. Они беспокоятся о судьбе своих мужей.



По словам жен, полк с их мужьями был вынужден отступить после разгрома. Сейчас их мужчины застряли на границе Харьковской области и России. В полку много убитых и раненых, которым требуется медицинская помощь.



Жены рассказали, что их мужей насильно забирали в армию прямо с улицы. Также их возмутило, что мужчин отправили за территорию «республики»: «Почему они оказались на территории Харькова, а не на территории ЛНР?»



Также женщины возмущены тем фактом, что «ЛНР» объявила их муже дезертирами. «Почему их объявляют дезертирами, если они не добровольно туда пошли? Их вывезли поездами», рассказала одна из них.



По словам одной из женщин, у ее мужа стора группа инвалидности: «Что он там делает?»



«Это же вы их на убой отправили, ваше правительство!» — заявила другая.



Женщины также намерены посетить «военную прокуратуру» и другие «органы».

Ранее жены мобилизованных «ЛНР» провели митинг в Ровеньках.