Жены мобилизованных «ЛНР» мужчин вышли на митинг в Ровеньках

Жены мобилизованных группировкой «ЛНР» мужчин вышли на стихийный митинг во временно оккупированных Ровеньках Луганской области и заявили, что их мужей бросили на поле боя. Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале, опубликовав соответсвующее видео из соцсетей.



Женщины пришли под местный военкомат и устроили там пикет. По их словам, мужей мобилизовали в качестве резервистов, а потом отправили на войну и бросили на поле боя без прикрытия. Казанский уточнил, что речь идет о Харьковском направлении.



Жены мобилизованных «ЛНР» мужчин вышли на стихийный митинг к военкомату в Ровеньках https://t.co/rQxna6xSXc pic.twitter.com/v7lcedKS9t — Новости Донбасса (@novostidnua) May 15, 2022

Женам удалось пообщаться по телефону с каким-то «военачальником» или так называемым чиновником. Они требовали огласки ситуации, а также пытались добиться встречи с главой «ЛНР» Леонидом Пасечником.



«Командование не знает, что они там находятся. Русские войска уехали, наших резервистов бросили... Вы ночью крепко будете спать, а мы — под военкоматом», — заявили в трубку жены «мобилизованных».

