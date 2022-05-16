Путин: Расширение НАТО вызовет ответную реакцию РФ

Расширение военной инфраструктуры НАТО на территориях государств, которые войдут в эту структуру, вызовет ответную реакцию России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече глав государств-членов ОДКБ, передает «Интерфакс-Украина».



«Что касается расширения (НАТО), в том числе, за счет новых членов альянса - Финляндии, Швеции. У России, хотел бы вас проинформировать, нет проблем с этими государствами… Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. И какой она будет, мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут создавать», - сказал Путин.



Президент России считает, что расширение НАТО происходит в интересах США.



«Это все усугубляет и без того непростую международную обстановку в области безопасности. Вообще-то проблема создается на голом месте, но будем соответствующим образом на это и реагировать», - заявил Путин.