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Путин: Расширение НАТО вызовет ответную реакцию РФ

16 мая 2022, 16:17

Путин: Расширение НАТО вызовет ответную реакцию РФ

Расширение военной инфраструктуры НАТО на территориях государств, которые войдут в эту структуру, вызовет ответную реакцию России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече глав государств-членов ОДКБ, передает «Интерфакс-Украина».

«Что касается расширения (НАТО), в том числе, за счет новых членов альянса - Финляндии, Швеции. У России, хотел бы вас проинформировать, нет проблем с этими государствами… Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. И какой она будет, мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут создавать», - сказал Путин.

Президент России считает, что расширение НАТО происходит в интересах США.

«Это все усугубляет и без того непростую международную обстановку в области безопасности. Вообще-то проблема создается на голом месте, но будем соответствующим образом на это и реагировать», - заявил Путин.

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