Сегодня продолжается выход украинских военных с «Азовстали»

Сегодня, 17 мая, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе продолжился выход украинских военных, сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.



По его словам, во вторник не менее семи автобусов с украинскими защитниками покинули «Азовсталь» «в сопровождении пророссийских вооруженных сил».



Как утверждает источник издания, некоторые из перевозимых украинских военных не были ранены.



Командир батальона боевиков «ДНР» «Восток» Александр Ходаковский написал в телеграм, что план эвакуации с «Азовстали» — тысяча человек в день. Потом боевики собираются провести зачистку.



«Еще пару световых часов до "закрытия" проходов, но до выполнения плана далеко — выходят партиями и по семь, и по восемьдесят человек, с большими интервалами без особой организации, — кто их там будет организовывать? Процесс может растянуться, но даже если последний отрапортует, что он последний — окончательный вердикт вынесет зачистка. Сюрпризы, конечно, ожидаются. По аналогии с заводом Ильича оборудование, вплоть до телефонов, и вооружение они постараются уничтожить, чтобы нам не досталось», — отметил Ходаковский.



По информации российских СМИ, на «Азовстали» было около 2500 человек до вчерашней эвакуации около 300 защитников Мариуполя.

Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что 16 мая в Новоазовск с «Азовстали» вывезено 53 тяжело раненых украинских военных, еще 211 бойцов — в Еленовку. Оба города находятся на подконтрольной группировке «ДНР» территории.



В «ДНР» заявили, что порядка 200 украинских военных, которые 16 мая вышли с «Азовстали» в оккупированном Мариуполе, были доставлены в «исправительные учреждения» для «проведения допросов».

Украинская сторона называет выход военных с «Азовстали» «спасательной операцией», российская — «сдачей в плен».