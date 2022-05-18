Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Российские войска обстреляли Донетчину: какие города пострадали

18 мая 2022, 12:24

Российские войска обстреляли Донетчину: какие города пострадали

На Донетчине за сутки российские силы обстреляли 12 населенных пунктов. В числе раненых — трое детей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Разрушения получили 52 гражданских объекта: жилые дома, три школы, промышленные предприятия, фермерское хозяйство, объекты критической инфраструктуры», — отметили в пресс-службе.

В полиции перечислили населенные пункты, по которым били оккупанты. Это Мариуполь, Бахмут, Соледар, Авдеевка, Лиман, Торецк, Константиновка, Северск, Зализное, Бахмутское, Пивниичное (Торецкая громада), Яблоновка. Российские войска обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии и ракетных комплексов «Точка-У».

Больше всего пострадал Бахмут, где обстрелами разрушили завод и обрушили пятиэтажку. Погиб мужчина, тяжелые травмы получил 9-летний мальчик.

Полицейские начали досудебное расследование по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Еще по теме

Места
Донецкая область
Прочее
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:07
Оккупанты обстреляли колонну гражданских автомобилей на Херсонщине, есть погибшие и раненые
14:45
В Мариупольском горсовете отреагировали на планы «ДНР» снести «Азовсталь»
14:16
Россия снимает ограничения на пересечение границы с Донецком и Луганском
13:58
Оккупанты разрушили синагогу в Мариуполе
13:25
В Мелитополе прогремел взрыв, трасса на Запорожье закрыта
13:23
Пушилин заявил, что «Азовсталь» снесут
13:15
Войска РФ обстреляли здание школы и ДЮСШ в Константиновке
12:54
В «ДНР» заявили, что военных с «Азовстали» будут «судить»
11:49
В оккупированном Донецке появились украинские флаги на улице
11:00
Вчера с «Азовстали» вышло почти 700 украинских военных — Минобороны РФ
10:46
После массовых похорон мобилизованных «Л-ДНР» протестуют женщины — правозащитница
10:37
В Донецке под обстрелом Куйбышевский район города. Есть раненые и разрушения
23:15
РФ не хочет менять военных с «Азовстали». Донбасс в огне. Дайджест НД за день ►
17:24
В «фильтрационной тюрьме» оккупанты удерживают более трех тысяч жителей Мариуполя
17:14
Для абонентов из Донецка и Луганска в России пообещали роуминг
все новости
15:07
Оккупанты обстреляли колонну гражданских автомобилей на Херсонщине, есть погибшие и раненые
14:45
В Мариупольском горсовете отреагировали на планы «ДНР» снести «Азовсталь»
14:38
Взрыв в Мелитополе: Партизаны взорвали поезд с оккупантами
14:22
США будут собирать доказательства военных преступлений РФ в Украине
14:16
Россия снимает ограничения на пересечение границы с Донецком и Луганском
13:58
Оккупанты разрушили синагогу в Мариуполе
13:47
Зеленский предлагает Раде снова продлить срок военного положения в Украине
13:25
В Мелитополе прогремел взрыв, трасса на Запорожье закрыта
13:23
Пушилин заявил, что «Азовсталь» снесут
13:15
Войска РФ обстреляли здание школы и ДЮСШ в Константиновке
12:54
В «ДНР» заявили, что военных с «Азовстали» будут «судить»
12:24
Российские войска обстреляли Донетчину: какие города пострадали
11:49
В оккупированном Донецке появились украинские флаги на улице
11:00
Вчера с «Азовстали» вышло почти 700 украинских военных — Минобороны РФ
10:48
В Авдеевке российские войска обстрелом уничтожили школу
все новости
ВИДЕО
РФ не хочет менять военных с «Азовстали». Донбасс в огне. Дайджест НД за день ►
17 мая, 23:15
Минобороны РФ показало кадры выхода украинских военных с «Азовстали»
17 мая, 13:20
Эвакуации раненых с «Азовстали», в Мариуполе готовят провокации. Дайджест НД за день ►
17 мая, 01:08

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция