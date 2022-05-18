Российские войска обстреляли Донетчину: какие города пострадали

На Донетчине за сутки российские силы обстреляли 12 населенных пунктов. В числе раненых — трое детей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.



«Разрушения получили 52 гражданских объекта: жилые дома, три школы, промышленные предприятия, фермерское хозяйство, объекты критической инфраструктуры», — отметили в пресс-службе.



В полиции перечислили населенные пункты, по которым били оккупанты. Это Мариуполь, Бахмут, Соледар, Авдеевка, Лиман, Торецк, Константиновка, Северск, Зализное, Бахмутское, Пивниичное (Торецкая громада), Яблоновка. Российские войска обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии и ракетных комплексов «Точка-У».



Больше всего пострадал Бахмут, где обстрелами разрушили завод и обрушили пятиэтажку. Погиб мужчина, тяжелые травмы получил 9-летний мальчик.



Полицейские начали досудебное расследование по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.