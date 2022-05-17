Россияне нанесли авиаудар по предприятию Knauf в Соледаре, вспыхнул пожар

Сегодня российская авиация атаковала предприятие Knauf Украина в Соледаре. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«От удара пострадали помещения предприятия, начался пожар. Спасатели ГСЧС пытаются его потушить», — отметил руководитель ОВА.



Он уточнил, что в результате авиаудара пострадавших нет.



«В очередной раз россияне атакуют исключительно гражданский объект. Они намеренно разрушают промышленность Донетчины, пытаясь уничтожить то, что отстраивалось годами и десятилетиями», — подчеркнул Кириленко.