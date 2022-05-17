В Бахмуте от ракетного удара россиян рухнула часть пятиэтажки, есть жертвы

Последствия обстрела Бахмута 17 мая. Фото: Донецкая ОВА

В результате сегодняшнего ракетного удара по Бахмуту обрушилась часть пятиэтажного жилого дома. Спасатели достали из-под завалов тяжело раненого 9-летнего ребенка и как минимум одного погибшего. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем телеграм-канале.



«Ракетный удар, нанесенный россиянами, разрушил конструкции дома с пятого по первый этаж. Кроме того, в многоэтажке начался пожар, его в настоящее время уже удалось погасить. Спасатели продолжают разбирать завалы — не исключаем, что под ними могут находиться люди», — написал Кириленко.



Он снова обратился к жителям области с призывом не пренебрегать опасностью и эвакуироваться из зоны обстрелов.