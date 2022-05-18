США будут собирать доказательства военных преступлений РФ в Украине

Госдепартамент США запускает программу для сбора, документирования и публикации доказательств военных преступлений России в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

После запуска новая Обсерватория конфликтов будет проверять свидетельства из открытых источников о действиях российских сил в Украине, включая спутниковые снимки и информацию в соцсетях. Эти данные будут использованы в гражданских и уголовных судебных процессах.

«Онлайн-платформа будет публиковать документацию Обсерватории конфликтов, чтобы помочь опровергнуть усилия России по дезинформации и пролить свет на злоупотребления», — говорится в сообщении Госдепа.