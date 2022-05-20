В Донецк и Луганск приехал отправленный Россией «гумконвой»

Автомобили очередного конвоя МЧС России прибыли во временно оккупированные Донецк и Луганск. Об этом сообщают сепаратистские ресурсы.



Это 140-й по счету «гумконвой».



Утверждается, что разгрузку содержимого провели на складах в Донецке. Состав и объем груза не уточняется.



В Луганск автомобили якобы доставили медицинское имущество весом более 8 тонн и продукты питания. Общий вес доставленного груза — более 90 тонн.



Отметим, что предыдущий «гумконвой» приехал на неподконтрольную часть Донбасса 14 мая. Автомобили, как утверждают в «Л-ДНР», привезли продукты питания и медикаменты. Первый «гумконвой» машины МЧС РФ привезли 22 августа 2014 года.

В МИД Украины в связи с прибытием на украинскую территорию «гумконвоев» выражают протесты. В ведомстве подчеркивают, что перемещение происходит через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы. Из-за отсутствия законных оснований невозможно оформить груз, как предусмотрено украинским законодательством. МИД требует от РФ прекратить совершение противоправных действий против суверенитета Украинского государства.