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Подоляк: Война не остановится после уступок для России

22 мая 2022, 23:36

Подоляк: Война не остановится после уступок для России

Для возобновления мирных переговоров российские войска должны выйти с территории Украины, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Reuters. До этого момента о перемирии не может идти речи, подчеркнул он.

Ермак считает, что позиция Украины становится все более бескомпромиссной, а уступки России будут иметь еще более катастрофические последствия.

«Война не остановится после уступок. Она просто будет поставлена ​​на паузу на некоторое время. Через некоторое время с новой силой русские нарастят свое вооружение, живую силу и отработают свои ошибки, немного модернизируются, уволят многих генералов… И начнут новое наступление, еще более кровавое и масштабное», — отметил он.

Он также добавил, что прекращение огня до того, как войска оккупанта покинут Украину сыграют только ему на пользу.

«Они хотят зафиксировать какие-то военные успехи. Но с помощью наших западных партнеров военных успехов точно не будет… Было бы хорошо, если бы элиты Европы и США до конца поняли: Россию нельзя оставлять на полпути, потому что они (разовьют) "реваншистские" настроения и будут еще более жестокими... Они должны быть побеждены, подвергнуты болезненному поражению, настолько болезненному, насколько это возможно», — сказал советник главы Офиса президента.

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