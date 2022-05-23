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В мэрии рассказали о попытках «ДНР» «наладить» жизнь в городе и последствиях

23 мая 2022, 11:45

В мэрии рассказали о попытках «ДНР» «наладить» жизнь в городе и последствиях

В Мариуполе группировка «ДНР» осуществляет попытки наладить жизнь города после того, как фактически уничтожили его. Список того, что удалось «восстановить» оккупационным «властям» опубликовал советник мера города Петр Андрющенко.

По его информации, в Мариуполе:

  • Открылся первый и пока единственный шиномонтаж.
  • Заработали три больницы. Есть нехватка медицинского персонала.
  • Запустили 7 маршрутов из уцелевших автобусов. Андрющенко напомнил, что до войны только автобусов курсировало более 100 единиц.
  • Частично подано водоснабжение, но люди вынуждены набирать воду в канализационных колодцах, улицы города затоплены из-за порывов.
  • К 20 домам подключено электричество, что привело к пожарам.
  • В городе прошел футбольный матч. Андрющенко назвал это «отдельным цинизмом».
  • В одну из гимназий города россияне привезли 12 ноутбуков.

Еще ранее в мэрии заявили, что город нуждается в очередной эвакуации жителей из-за возрастающей угрозы эпидемии из-за санитарных проблем.

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