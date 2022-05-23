В мэрии рассказали о попытках «ДНР» «наладить» жизнь в городе и последствиях

В Мариуполе группировка «ДНР» осуществляет попытки наладить жизнь города после того, как фактически уничтожили его. Список того, что удалось «восстановить» оккупационным «властям» опубликовал советник мера города Петр Андрющенко.



По его информации, в Мариуполе:

Открылся первый и пока единственный шиномонтаж.

Заработали три больницы. Есть нехватка медицинского персонала.

Запустили 7 маршрутов из уцелевших автобусов. Андрющенко напомнил, что до войны только автобусов курсировало более 100 единиц.

Частично подано водоснабжение, но люди вынуждены набирать воду в канализационных колодцах, улицы города затоплены из-за порывов.

К 20 домам подключено электричество, что привело к пожарам.

В городе прошел футбольный матч. Андрющенко назвал это «отдельным цинизмом».

В одну из гимназий города россияне привезли 12 ноутбуков.

Еще ранее в мэрии заявили, что город нуждается в очередной эвакуации жителей из-за возрастающей угрозы эпидемии из-за санитарных проблем.