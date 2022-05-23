Гайдай: Оккупанты сосредоточили свои усилия на Северодонецке

Российская армия активнее всего обстреливает Северодонецк. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



«Такое впечатление, что там, где есть скопления людей – там и гатят. Северодонецк сейчас российская армия решила просто уничтожить полностью, потому что на город скидывают бомбы, постоянно «Градами» его разбивают. Выезжают просто танками и прямой наводкой разбивают дома», - рассказал он.



Противник ведет обстрел неработающего химзавода «Азот», где в бомбоубежищах прячутся гражданские люди.



В городе остается еще 15 тысяч человек. Однако эвакуация из-за плотных и массированных обстрелов уже невозможна.



Из области продолжают вывозить людей. Так, рассказал Гайдай, сегодня вывезли жителей Горской громады и еще нескольких.